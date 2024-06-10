بوتين يزور كوريا الشمالية وفيتنام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - من المقرر أن يزور الرئيس الروسي فلادمير بوتين كوريا الشمالية وفيتنام قريبا، حيث سيقوم بجولة نادرة للشركاء الأمنيين التقليديين لموسكو، في إطار سعيه للحصول على المساعدة في حربه على أوكرانيا.
ونقلت صحيفة فيدوموستي عن دبلوماسي لم تفصح عن اسمه أن زيارة الدولتين سوف تحدث خلال الأسابيع المقبلة، كما نقلت الصحيفة عن سفير روسيا في كوريا الشمالية الكسندر ماتسيجورا القول إنه يتم الإعداد للزيارة حاليا.
وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أن زيارة بوتين لكوريا الشمالية تعد الأولى له منذ يوليو 2000.
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