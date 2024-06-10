المتطرفون يسيطرون على البرلمان الأوروبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعربت لجنة أوشفيتس الدولية عن صدمتها إزاء الأداء القوي لأحزاب اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للجنة، كريستوف هوبنر، في بيان أمس، «بالنسبة للناجين من المحرقة ومعسكرات الاعتقال والإبادة الألمانية، فإن نتيجة الانتخابات هذه تعد نقطة تحول محبطة».

وأضاف هوبنر، «أوروبا تخسر نفسها وتنساها، إذ يزداد نفوذ الأحزاب القومية واليمينية المتطرفة في المزيد والمزيد من البلدان.

فيما تحتقر هذه الأحزاب في الواقع الفكرة الأوروبية التي نشأت من أهوال الحرب العالمية الثانية، والرعب القاتل في المعسكرات».