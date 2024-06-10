هزيمة قوية تدفع ماكرون للانتخابات

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى انتخابات تشريعية مبكرة بعد أن هزت الأحزاب اليمينية المتطرفة القوى التقليدية في الاتحاد الأوروبي بتحقيق مكاسب كبيرة في المقاعد البرلمانية، مما أدى إلى هزيمة مذلة بشكل خاص له.

واعترف ماكرون بأصوات الهزيمة. وقال «لقد سمعت رسالتك ومخاوفك ولن أتركها دون إجابة»، مضيفاً أن الدعوة إلى انتخابات مبكرة تؤكد مؤهلاته الديمقراطية.

وأظهرت نتائج فرز لبعض الأصوات في التصويت للبرلمان الأوروبي أن عضوية البرلمان في الكتلة المكونة من 27 دولة قد تحولت بشكل واضح إلى اليمين.

وتنتخب فرنسا 81 عضوا في البرلمان الأوروبي الذي يبلغ إجمالي عدد مقاعده 720 مقعدا.

مجلس النواب

وحل ماكرون مجلس النواب بالبرلمان الفرنسي في إعلان مفاجئ أعاد الناخبين إلى صناديق الاقتراع في الأسابيع المقبلة لاختيار المشرعين، ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية على جولتين يومي 30 يونيو و7 يوليو.

وجاء هذا الإعلان بعد أن أظهرت النتائج الأولى المتوقعة من فرنسا أن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف يتقدم بفارق كبير في الانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى خسارة فادحة للوسطيين المؤيدين لأوروبا بزعامة ماكرون، وفقًا لمعاهد استطلاع الرأي الفرنسية.

وتشير التقديرات إلى أن حزب مارين لوبان القومي المناهض للهجرة حصل على حوالي 31 % إلى 32 % من الأصوات، وهي نتيجة تاريخية.

مقاعد البرلمان

ومع شعورهم بالتهديد من اليمين المتطرف تحول الديمقراطيون المسيحيون بزعامة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالفعل إلى اليمين بشأن الهجرة والمناخ قبل الانتخابات، وتمت مكافأتهم بالبقاء أكبر مجموعة بفارق كبير في البرلمان المؤلف من 720 مقعدًا. البرلمان الأوروبي والوسطاء الفعليون لسلطات الهيئة التشريعية المتزايدة باستمرار.

لكن صعود الأحزاب القومية والشعبوية في جميع أنحاء أوروبا سيجعل من الصعب للغاية على الجمعية الموافقة على تشريعات بشأن قضايا تتراوح بين تغير المناخ والسياسة الزراعية للسنوات الخمس المقبلة

ولكن مما لا شك فيه أن نجم هذه الليلة الانتخابية المذهلة كان حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان، الذي سيطر على صناديق الاقتراع الفرنسية إلى حد أن ماكرون قام على الفور بحل البرلمان الوطني ودعا إلى إجراء انتخابات جديدة في وقت لاحق من هذا الشهر. لقد كانت مخاطرة سياسية هائلة لأن حزبه قد يتكبد المزيد من الخسائر، مما يعيق بقية فترة ولايته الرئاسية التي تنتهي في عام 2027.

وكانت لوبان سعيدة بقبول التحدي. وقالت «نحن مستعدون لتغيير مسار البلاد، ومستعدون للدفاع عن مصالح الفرنسيين، ومستعدون لوضع حد للهجرة الجماعية».

ترحيب لوبان

ولم يكن ماكرون نفسه مرشحًا في انتخابات الاتحاد الأوروبي، ولا تزال فترة رئاسته مستمرة لثلاث سنوات أخرى. وقال إن القرار كان «جادا» لكنه أظهر «ثقته في ديمقراطيتنا، وفي السماح للشعب صاحب السيادة بأن يقول كلمته». ومع قراره فإنه يخاطر بشكل كبير بخطوة قد تأتي بنتائج عكسية وتزيد من فرص وصول لوبان إلى السلطة.

ومن الممكن أن يؤدي السيناريو الذي يفوز فيه حزب معارض في نهاية المطاف بأغلبية برلمانية إلى وضع محفوف بالمخاطر لتقاسم السلطة يسمى «التعايش».

حزب البديل

وفي ألمانيا، الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في الاتحاد الأوروبي، أشارت التوقعات إلى أن فضائح حزب البديل من أجل ألمانيا لم تثن الناخبين، حيث ارتفعت نسبة تأييده إلى 16.5 %، مقارنة بـ11 % في عام 2019. وبالمقارنة فإن النتيجة المجمعة للأحزاب الثلاثة في الائتلاف الحاكم الألماني بالكاد تجاوزت 30 %.