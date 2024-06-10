مرحلة نهائية لمحاكمة هانتر بايدن

تتجه المحاكمة الجنائية لنجل الرئيس جو بايدن إلى مرحلتها النهائية، بينما يحاول الدفاع التخلص من قضية المدعين العامين، وكشف بعض أحلك لحظات ماضي هانتر بايدن المليء بالمخدرات.

ويمكن لمحامي هانتر استدعاء شاهد آخر واحد على الأقل في القضية، التي تعد الأولى من محاكمتين يواجههما في خضم حملة إعادة انتخاب والده. ومن غير الواضح ما إذا كان المدعون العامون سيستدعون أي شهود دحض قبل أن تصل القضية إلى المرافعات الختامية، ثم إلى هيئة المحلفين.

تهم وجنايات

هانتر بايدن متهم بثلاث جنايات تتعلق بشراء مسدس في أكتوبر 2018، كان بحوزته11 يومًا تقريبًا. ويقول ممثلو الادعاء إنه كذب في استمارة شراء الأسلحة الإلزامية بقوله إنه لم يكن يتعاطى المخدرات أو يدمنها بشكل غير قانوني.

ودفع هانتر بايدن ببراءته، واتهم وزارة العدل بالخضوع للضغوط السياسية من قِبل الرئيس السابق دونالد ترمب وجمهوريين آخرين، لرفع قضية السلاح وتهم ضريبية منفصلة بعد انهيار اتفاق مع المدعين العام الماضي. وقال هانتر بايدن إنه أصبح رصينا منذ عام 2019.

إن صراعات هانتر بايدن مع الإدمان قبل أن يستيقظ منذ أكثر من خمس سنوات موثقة جيدًا. لكن محامي الدفاع يقولون إنه لا يوجد دليل على أنه كان يتعاطى المخدرات بالفعل خلال الـ11 يومًا التي كان بحوزته فيها السلاح. وكان قد أكمل برنامج إعادة التأهيل قبل أسابيع.

وإذا أدين في قضية السلاح، فإن هانتر سيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 25 عامًا.