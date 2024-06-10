جامعة أمريكية تحقق مع عضو هيئة تدريس بتكليف الطلاب بدراسة حرب إسرائيل على غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت جامعة ديبول بفصلها معلمة متخصصة في علم الأحياء بدوام جزئي بعد أن أعطت الطلاب مهمة اختيارية تتعلق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وبررت الجامعة هذا القرار بالقول إن بعض الطلاب ”أعربوا عن قلقهم الكبير” بشأن استخدام السياسة في درس عن العلوم.

وقال بيان الجامعة يوم الجمعة: ”لقد حققنا في الأمر، وتحدثنا مع عضوة هيئة التدريس آن داكوينو، ووجدنا أنها أثرت سلبا على بيئة التعلم من خلال تقديم مواد سياسية دخيلة كانت خارج نطاق المادة الأكاديمية كما هو موضح في المنهج الدراسي”.

وأضافت الجامعة: ”تم تأمين مدرس جديد للفصل وإعفاء عضوة هيئة التدريس من وظيفتها كعضو في الهيئة بدوام جزئي”. ومن جانبها أشارت المدرسة في رسالة عبر البريد الإلكتروني تتضمن المهمة الموكل للطلاب القيام بها، وأنها بذلك أعربت عن دعم الأشخاص ”الذين يقاومون تطبيع عملية التطهير العرقي”.

وقررت المعلمة آن داكوينو الاستئناف القضائي على قرار فصلها.

وكانت قد كلفت آن داكينو في شهر مايو الماضي الطلاب بالكتابة عن تأثير ”الإبادة الجماعية في غزة على صحة الإنسان وعلم الأحياء”. وكان موضوع الفصل الربيعي في مدرسة شيكاغو هو كيف تسبب الكائنات الحية الدقيقة المرض.

وذكرت صحيفة "شيكاغو صن تايمز" أن نحو 50 شخصا تظاهروا يوم الخميس الماضي دعما لها ولوحوا بالأعلام الفلسطينية.

وقالت داكينو في المظاهرة: ”إن فصلي كان انتهاكا لحريتي الأكاديمية ومثالا آخر على جهود هذه الإدارة لتحريف أي مناقشات حول فلسطين وتحوير كل كلام عن تحرير فلسطين إلى ادعاء كاذب بمعاداة السامية”.

وأشارت إلى أن العلماء حذروا من انتشار الأمراض في غزة بسبب سوء التغذية ونقص المياه والصرف الصحي المناسب.

مخيمات الجامعات في جميع أنحاء الولايات

وأقام الطلاب وغيرهم مخيمات في الجامعات في جميع أنحاء البلاد للضغط على جامعاتهم بغية قطع العلاقات المالية مع إسرائيل.

وتصاعدت التوترات بشأن الحرب في الجامعات منذ الخريف لكن المظاهرات سرعان ما انتشرت في أعقاب حملة قمع شنتها الشرطة في 18 أبريل على مخيم في جامعة كولومبيا.

واعتقلت الشرطة ما يقرب من 3000 شخص في الجامعات الأمريكية خلال الشهر الماضي، ومع اقتراب العطلة الصيفية تراجعت أعداد المعتقلين الجدد وأصبحت الجامعات أكثر هدوءا فيما ظلت بعض الكليات يقظة تحسبا لأي اضطرابات في خلال مراسم التخرج.

اعلام عبرى .. نتنياهو يتصرف بعكس متطلبات المصلحة الوطنية

كشفت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" عن حوارات داخلية بين مسؤولين رفيعي المستوى في الأجهزة الأمنية بخصوص تصرفات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأفادت "مكان" بأنه على خلفية استقالة الوزير بيني غانتس من حكومة الطوارئ (كابينيت الحرب)، قال مسؤولون أمنيون رفيعو المستوى، اليوم الاثنين، خلال حوارات مغلقة إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتصرف بعكس متطلبات المصلحة الوطنية كليا".

وأضاف المسؤولون: "تصرفات نتنياهو تتراوح حسب المصالح، بزاوية ابتعاد ما بين 90 درجة و180 درجة عن المصلحة الوطنية".

وكان رئيس حزب "المعسكر الرسمي" بيني غانتس قد أعلن مساء أمس، خلال مؤتمر صحافي، استقالته من حكومة الطوارئ، متابعا: "القرارات الاستراتيجية المصيرية تقابل بالتردد والمماطلة لاعتبارات سياسية، نتنياهو يمنعنا من التقدم نحو نصر حقيقي. ولهذا السبب نترك حكومة الطوارئ اليوم بقلب مثقل، ولكن بقلب مفعم".

وشدد غانتس على أن هناك حاجة لتغيير ترتيب الأولويات الوطنية، وإنشاء تحالف إقليمي ضد إيران بقيادة الولايات المتحدة، وتوسيع نطاق الخدمة العسكرية لتشمل فئات جديدة.

هذا وأعلن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية غادي آيزنكوت استقالته تزامنا مع استقالة بيني غانتس.

في حين رد نتنياهو على استقالة بيني قائلا إن إسرائيل تخوض حربا وجودية على عدة جبهات وهذا ليس الوقت المناسب للانسحاب.

موقف رئيس الأرجنتين يثير غضب الدول العربية

تسبب موقف رئيس الأرجنتين خافيير ميلي تجاه الدول العربية والإسلامية الأخير، في حالة من الغضب لدى جامعة الدول العربية، التي أصدرت بيانا شديد اللهجة بهذا الشأن.

وعدل ميلي عن حضور اجتماع كان مقررا الجمعة مع مجلس سفراء المجموعتين العربية والإسلامية في بوينس آيرس، بحجة وجود القائم بأعمال سفارة فلسطين ضمن الحضور.

وقالت الأمانة العامة للجامعة العربية، إنها "تعرب عن أسفها لعدول الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي عن حضور الاجتماع".

دولة فلسطين

وأضافت الأمانة في بيان رسمي، إنها "تابعت باستياء ودهشة شديدين ما قام به الرئيس الأرجنتيني".

وأكدت أن "مثل هذا التصرف يعكس موقفا عدائيا وغير مبرر، ليس فقط حيال دولة فلسطين وإنما حيال المجموعة العربية، كما تأسف لحدوث مثل هذا الموقف غير الدبلوماسي وغير المقبول من رئيس دولة يكن لها العرب احتراما كبيرا لمواقفها الإيجابية السابقة من القضية الفلسطينية، التي انقلبت مع الأسف الشديد على يد الإدارة السياسية الحالية".