إعلام عبرى .. نتنياهو يتصرف بعكس متطلبات المصلحة الوطنية

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" عن حوارات داخلية بين مسؤولين رفيعي المستوى في الأجهزة الأمنية بخصوص تصرفات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأفادت "مكان" بأنه على خلفية استقالة الوزير بيني غانتس من حكومة الطوارئ (كابينيت الحرب)، قال مسؤولون أمنيون رفيعو المستوى، اليوم الاثنين، خلال حوارات مغلقة إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتصرف بعكس متطلبات المصلحة الوطنية كليا".وأضاف المسؤولون: "تصرفات نتنياهو تتراوح حسب المصالح، بزاوية ابتعاد ما بين 90 درجة و180 درجة عن المصلحة الوطنية".

وكان رئيس حزب "المعسكر الرسمي" بيني غانتس قد أعلن مساء أمس، خلال مؤتمر صحافي، استقالته من حكومة الطوارئ، متابعا: "القرارات الاستراتيجية المصيرية تقابل بالتردد والمماطلة لاعتبارات سياسية، نتنياهو يمنعنا من التقدم نحو نصر حقيقي. ولهذا السبب نترك حكومة الطوارئ اليوم بقلب مثقل، ولكن بقلب مفعم".

وشدد غانتس على أن هناك حاجة لتغيير ترتيب الأولويات الوطنية، وإنشاء تحالف إقليمي ضد إيران بقيادة الولايات المتحدة، وتوسيع نطاق الخدمة العسكرية لتشمل فئات جديدة.

وأعلن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية غادي آيزنكوت استقالته تزامنا مع استقالة بيني غانتس.

في حين رد نتنياهو على استقالة بيني قائلا إن إسرائيل تخوض حربا وجودية على عدة جبهات وهذا ليس الوقت المناسب للانسحاب.

موقف رئيس الأرجنتين يثير غضب الدول العربية

تسبب موقف رئيس الأرجنتين خافيير ميلي تجاه الدول العربية والإسلامية الأخير، في حالة من الغضب لدى جامعة الدول العربية، التي أصدرت بيانا شديد اللهجة بهذا الشأن.

وعدل ميلي عن حضور اجتماع كان مقررا الجمعة مع مجلس سفراء المجموعتين العربية والإسلامية في بوينس آيرس، بحجة وجود القائم بأعمال سفارة فلسطين ضمن الحضور.

وقالت الأمانة العامة للجامعة العربية، إنها "تعرب عن أسفها لعدول الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي عن حضور الاجتماع".

دولة فلسطين

وأضافت الأمانة في بيان رسمي، إنها "تابعت باستياء ودهشة شديدين ما قام به الرئيس الأرجنتيني".

وأكدت أن "مثل هذا التصرف يعكس موقفا عدائيا وغير مبرر، ليس فقط حيال دولة فلسطين وإنما حيال المجموعة العربية، كما تأسف لحدوث مثل هذا الموقف غير الدبلوماسي وغير المقبول من رئيس دولة يكن لها العرب احتراما كبيرا لمواقفها الإيجابية السابقة من القضية الفلسطينية، التي انقلبت مع الأسف الشديد على يد الإدارة السياسية الحالية".