تفاصيل اختفاء طائرة تقل نائب رئيس مالاوي

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت الخدمة الأفريقية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، اليوم الاثنين، باختفاء طائرة كانت تقل نائب رئيس مالاوي ساولوس تشيليما وتسعة آخرين.

وفي السياق، أوضحت الرئاسة في مالاوي، اليوم الاثنين، إن طائرة كانت تقل نائب الرئيس ساولوس كلاوس تشيليما وتسعة آخرين اختفت.

وذكر مكتب رئيس مالاوي ومجلس الوزراء في بيان جميع جهود سلطات الطيران للتواصل مع الطائرة منذ أن اختفت من على شاشات الرادار باءت بالفشل حتى الآن.

وورد في البيان أن تشيليما (51 عاما) كان على متن طائرة لقوات الدفاع في مالاوي غادرت العاصمة ليلونجوي الساعة 09:17 بالتوقيت المحلي (0717 بتوقيت جرينتش)، مضيفا أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية.