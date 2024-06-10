الرئيس التشيكي يعرب عن قلقه إزاء صعود الأحزاب الهامشية في أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

في أعقاب الانتخابات الأوروبية، أعرب الرئيس التشيكي بيتر بافيل عن قلقه إزاء صعود أحزاب كانت على هامش الطيف السياسي في أجزاء من القارة.

وكتب الجنرال السابق اليوم الاثنين على موقع "اكس" للتواصل الاجتماعي: "ما لا يمكننا تجاهله هو تزايد الدعم للمتطرفين في أوروبا. يجب أن نتعرف على هذه الأصوات ونفكر في سبب حدوث ذلك".

وأعرب بافيل عن أمله في أن يظل التوجه الأساسي للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالأمن والديمقراطية بدون تغيير.

ولم يذكر بافيل أي أحزاب معينة بالاسم.

في فرنسا، برز حزب التجمع الوطني القومي اليميني باعتباره الفائز الواضح في الانتخابات الأوروبية. ووفقا للنتائج الرسمية الأولية، حصل الحزب على 36ر31 % من الأصوات.

وفي ألمانيا، حقق حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف أفضل نتيجة له حتى الآن في تصويت على مستوى البلاد بحصوله على 9ر15% من الأصوات ليصبح ثاني أقوى حزب في ألمانيا.