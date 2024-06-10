22 صورة لزيارة وزير الإسكان لمدينة العلمين الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروعات مدينة العلمين الجديدة بصحبة تيودورو أوبيانج، نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، والوفد المرافق له.

وأكد وزير الإسكان، أن الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستعدة لتقديم خبراتها ومشاركة تجربتها العمرانية الرائدة التي شهدتها فى عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مع أشقائنا فى دولة غينيا الاستوائية، وذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على تعميق وتعزيز التعاون مع أشقائنا بالقارة الأفريقية، ومشاركة تجارب النجاح، من أجل تحقيق النهضة المنشودة لقارتنا الأفريقية، والارتقاء بمستوى حياة سكانها.

وقدم الدكتور عاصم الجزار، للسيد تيودورو أوبيانج، ومرافقيه، عرضا حول المشروعات التى نفذتها وزارة الإسكان بمدينة العلمين الجديدة، خلال فترة زمنية قصيرة جدا، من أجل الإسراع بمعدلات تنمية الساحل الشمالي الغربي، موضحاً أن المدينة تتميز بموقعها فى منطقة تعتبر الأفضل على ساحل البحر المتوسط، وستكون مقصداً للسياحة العالمية والمحلية، ومدينة صالحة للحياة على مدار السنة، وتضم مختلف أنواع الإسكان، وجميع الخدمات التى تحقق جودة الحياة لسكانها ومرتاديها، وتضم مختلف المشروعات.

وتجول نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، ومرافقوه بالمنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، والتى تضم مجموعة من الأبراج السكنية، ومنطقة ترفيهية، وكذا تم تفقد مشروعات المدينة التراثية، والمُقامة على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بها حوالى 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات).