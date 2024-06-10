الخارجية الأمريكية: بلينكن ونتنياهو ناقشا جهود ما بعد الحرب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزير أنتوني بلينكن أطلع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الجهود الدبلوماسية الجارية للتخطيط لفترة ما بعد الحرب وأهميتها.

وأضافت الخارجية، أن بلينكن أكد لنتنياهو أن مقترح الاتفاق سيتيح الهدوء في الشمال واندماجا أكثر مع دول المنطقة.

وتابعت الخارجية، أن بلينكن أكد لرئيس وزراء الاحتلال أهمية منع توسع الصراع.

كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال، إن الموافقة على مقترح وقف إطلاق النار المقدم حاليا، سيفتح الباب أمام وقف مستدام للقتال في قطاع غزة، مؤكدًا على استمرار الجهود الأمريكية من أجل الإفراج عن جميع الأسرى المحتجزين في غزة.

واتهم بلينكن، اليوم الاثنين، حركة حماس بأنها العقبة الوحيدة، للتوصل إلى اتفاق تبادل الأسرى المقدم حاليا، مطالبًا إياها بتقديم رد إيجابي من أجل تنفيذ وقف إطلاق النار.

وطالب وزير الخارجية الأمريكي قادة المنطقة، بالضغط على حركة حماس من أجل القبول باتفاق وقف إطلاق النار المقدم حاليًا، مشيرًا إلى أن أفضل طريقة لإطلاق سراح جميع الأسرى تكون عن طريق، وقف إطلاق النار.

وأكد بلينكن، على أن الإدارة الأمريكية، تعمل في الوقت الحالي من أجل إدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة بغض النظر عن التوصل إلى اتفاق من عدمه.

كما شدد بلينكن، على ضرورة التوصل إلى خطة بشأن اليوم التالي بعد الحرب.