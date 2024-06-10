مجلس الأمن الدولي يعتزم التصويت على قرار وقف إطلاق النار في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك (د ب أ)

يعتزم مجلس الأمن الدولي التصويت اليوم الاثنين، على قرار قدمته الولايات المتحدة يدعم خطة قدمها الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضيف اجتماع مماثل إلى جدول أعمال المجلس في نيويورك اليوم الاثنين، ومن المقرر عقده في وقت لاحق للاجتماع السابق .

ويدعم القرار خطة قدمها بايدن تستهدف إنهاء القتال في غزة على ثلاث مراحل.

ووفقا للولايات المتحدة، فإن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس هي الوحيدة التي لم توافق بعد على الخطة.

ورغم ذلك، لم تكن هناك موافقة واضحة وعلنية على الخطة من جانب الحكومة الإسرائيلية أيضا.

ولتمرير قرار في مجلس الأمن، أقوى هيئة في الأمم المتحدة، يلزم حصوله على ما لا يقل عن تسعة أصوات مؤيدة، وهو ملزم بموجب القانون الدولي.

وإضافة إلى ذلك، ينبغي عدم استخدام حق النقض "الفيتو" من أي من الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان مشروع القرار سينجح أم لا.