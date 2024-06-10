اكدت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن شدد على أهمية وجود خطة لما بعد الحرب في غزة خلال اجتماعه اليوم الاثنين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. ولفتت الى أن بلينكن أكد أيضا على ضرورة الحيلولة دون اتساع نطاق الصراع.
واشارت الخارجية الاميركية الى ان "بلينكن أكد مجددا أن اقتراح وقف إطلاق النار المطروح على الطاولة سيتيح إمكانية استعادة الهدوء على طول الحدود الشمالية لإسرائيل، ومزيدا من الاندماج مع دول المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر بلينكن اكد لنتانياهو بان اقتراح وقف إطلاق النار المطروح سيتيح إمكانية استعادة الهدوء على طول الحدود الشمالية لإسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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