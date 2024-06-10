تحدثت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن حادثة غير عادية في الكنيست، حيث تم إجلاء وزير الصحة بالحكومة الاسرائيلية أريئيل بوسو من مكتبه؛ بعد فتحه ظرفاً يحتوي على "مسحوق مشبوه".

كانت هذه تفاصيل خبر اسرائيل اليوم: إجلاء وزير الصحة الاسرائيلي من مكتبه بعد فتحه ظرفاً يحتوي على "مسحوق مشبوه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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