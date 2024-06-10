الجيش: تحرير مواطن في منطقة القصر - الهرمل الحدودية بعد اختطافه من قبل عصابة

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه ""بتاريخ 10 / 6 /2024، تمكنت دورية من مديرية المخابرات من تحرير المواطن (ع.ز.) في منطقة القصر - الهرمل عند الحدود اللبنانية السورية بعد سلسلة عمليات دهم وتوقيفات أدت إلى تحديد مكانه. وكان المواطن قد اختُطف بتاريخ 30/5/2024 من قبل عصابة خطف استدرجته وطالبت بفدية مالية للإفراج عنه".

وأكدت المديرية، أن "التحقيق بوشر مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، ويجري العمل لتوقيف بقية الضالعين في عملية الخطف".