اخماد حريق شقة وإخلاء مواطنين من المبنى في الرملة البيضاء

اخمد عناصر من الدفاع المدني بمؤازرة من فوج اطفاء بيروت في تمام الساعة ١٧:٤٥ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٠٦/١٠ حريقاً شب داخل شقة تقع في الطبقة الثانية من مبنى سكني في الرملة البيضاء-بيروت.
وتوازياً عمل العناصر على إخلاء اربعة مواطنين من المبنى عينه جراء انتشار الدخان الكثيف الناتج عن الحريق. فيما تولت جهات اخرى نقل مصابين الى المستشفى.
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