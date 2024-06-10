اخماد حريق شقة وإخلاء مواطنين من المبنى في الرملة البيضاء

اخمد عناصر من الدفاع المدني بمؤازرة من فوج اطفاء بيروت في تمام الساعة ١٧:٤٥ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٠٦/١٠ حريقاً شب داخل شقة تقع في الطبقة الثانية من مبنى سكني في الرملة البيضاء-بيروت.

وتوازياً عمل العناصر على إخلاء اربعة مواطنين من المبنى عينه جراء انتشار الدخان الكثيف الناتج عن الحريق. فيما تولت جهات اخرى نقل مصابين الى المستشفى.