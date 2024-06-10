أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأن "عناصر الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية في البقاع الغربي يعملون على إخماد الحريق في منطقة القطراني والذي تسبب به استهداف العدو الإسرائيلي الذي قصف ما تبقى من طائرة الإستطلاع التي أسقطها حزب الله بعد ظهر اليوم، حيث تحاول فرق الدفاع المدني محاصرة الحريق وإخماده".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": الهيئة الصحية تحاول إخماد حريق في منطقة القطراني جراء استهداف إسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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