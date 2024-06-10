اجتماع في بيت الكتائب المركزي بين نواب المعارضة ووفد من لبنان القوي برئاسة باسيل

عُقد في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، اجتماع مع ممثلين عن كتل المعارضة رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل، والنواب: سليم الصايغ، الياس حنكش، غسان حاصباني، ميشال معوض، فؤاد مخزومي ميشال الدويهي وبلال الحشيمي، ووفد من تكتل" لبنان القوي"، برئاسة رئيس" التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، وقد ضم الوفد أيضا النائب ندى البستاني، النائب جورج عطالله، النائب السابق إدي معلوف ومستشار باسيل أنطوان قسطنطين.

وتأتي المبادرة في إطار الجولة التي يقوم بها تكتل "لبنان القوي" برئاسة باسيل على الكتل النيابية.