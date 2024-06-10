المتروبوليت الصوري استقبل وفدا روتاريا: للاستمرار في العطاء فهو مبارك من الرب

التقى راعي أبرشية زحلة وبعلبك للروم الارثوذكس المتروبوليت انطونيوس الصوري وفدا روتاريا، وبحث معهم "سبل التعاون بين الطرفين لما فيه مصلحة وخدمة زحلة والبقاع وأبناء الابرشية".

ورحب الصوري بالوفد معربا عن تقديره "للانشطة التي يقوم بها الروتاري والمشاريع المستدامة التي نفذها خلال سنوات في المناطق اللبنانية كافة"، داعيا الحاضرين الى "الاستمرار في العطاء، لان سبله عديدة وهو عمل مبارك من الاب السماوي"، ومرحبا بـ "أي مشروع يمكن أن يخدم المنطقة".

بدورهم شكر أعضاء الوفد المتروبوليت الصوري على حسن الإستقبال والحفاوة متمنين له العمر المديد. واختتمت الزيارة بجولة على كابيلا سيدة البشارة في دار المطرانية والتي تحتوي رفات القديسين وكاتدرائية القديس نيقولاوس العجائبي.