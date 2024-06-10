«من يحيي السنـ.وار مع الحب».. باقة ورد أمام مكتب بيني جانتس

الشارقة - اميمة ياسر -

سخر نشطاء يمينيون إسرائيليون من قرار بيني جانتس، الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، بالاستقالة، بطريقة لافتة.

ووضع النشطاء أمام مكتب جانتس باقة من الزهور، مع بطاقة كتبوا عليها: "بيني جانتس، شكرًا لك.. الحب والتقدير"، مع صورة رئيس حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، وفقا لما نشرته وسائل إعلام عبرية.

وكانت البطاقة مكتوبة باللغتين العربية والعبرية.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن استقالة بيني جانتس من حكومة الطوارئ "هدية لحماس"، وأن الوزير منحهم ما يريدون.