شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل دفاع النواب: قرار مجلس الأمن نقطة انطلاق لإنهاء الصراع فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن اللواء إبراهيم المصرى وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومى بمجلس النواب، موافقة مجلس الأمن مساء اليوم الاثنين، على مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية يدعم مقترحاً طرحه الرئيس جو بايدن، لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، بأغلبية 14 صوت، مؤكداً بأن القرار سيكون له دلاله إيجابية على مسار الهدنة التى تقوده مصر وأمريكا وقطر، وأن القرار سيكون نقطة انطلاق لبدء سريان هدنة تنهى الصراع فى غزة.

وأضاف وكيل دفاع النواب فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن إلى القاهرة اليوم ولقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسى، تؤكد الدور المحورى الهام الذى تلعبه القاهرة فى إنهاء الصراع فى الشرق الأوسط، ويبرهن على التأثير الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى حمى القضية الفلسطينية وأنقذها فى أحلك الظروف برفضه تهجير الفلسطينيين وتفريغ القضية.

وتابع وكيل دفاع النواب بأن ماتم الاتفاق عليه فى اجتماع وزير الخارجية الأمريكى، سيجنى ثماره فى الساعات القادمة، لأنه يتزامن مع القرار الذى مررته أمريكا بضرورة وقف إطلاق النار والبدء فى هدنه عاجلة

ولفت إبراهيم المصرى بأن الرئيس شدد على تكثيف هذه الجهود خلال المرحلة الحالية، كما شهد اللقاء مناقشة الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالى غزة.

وتابع بأن الرئيس السيسى شدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لإزالة العراقيل أمام إنفاذ المساعدات الإنسانية، وضرورة إنهاء الحرب على القطاع ومنع توسع الصراع، والمضى قدمًا فى إنفاذ حل الدولتين.