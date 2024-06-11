مجلس الأمن يتبنى مشروع قرار صاغته واشنطن لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس

تبنى مجلس الأمن مشروع قرار صاغته واشنطن يدعم مقترحا طرحه الرئيس الاميركي جو بايدن لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.

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