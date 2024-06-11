كنعاني: من المثير للسخرية ان يسمح داعمي الكيان الصهيوني لنفسهم بتعليم الآخرين الأخلاق

اشار المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، إلى إنه "لأمر مثير للسخرية أن يقوم داعمي الكيان الإسرائيلي القاتل للأطفال، وكذلك قمعهم الطلاب والمواطنين المحتجين ضد جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني، بالسماح لأنفسهم بتعليم الآخرين الأخلاق وحقوق الانسان".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن "المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي إذا أقدم الكيان الصهيوني على أي مغامرة في لبنان"، مشيرا الى ان "الاستقالات المتكررة في حكومة الكيان الصهيوني تظهر انهياره من الداخل".

وشدد، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، على انه "لا يوجد دليل يظهر أن حكومة الولايات المتحدة جادة بشأن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، أو أن لديها إرادة سياسية جادة لتحقيق وقف لإطلاق النار في غزة".