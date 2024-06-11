الطيران الحربي الاسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق النبطية واقليم التفاح وصيدا اقليم الخروب والبقاع الغربي

خرق الطيران الحربي الاسرائيلي جدار الصوت على دفعات فوق النبطية واقليم التفاح وصيدا. الى ذلك، افاد مراسل "النشرة" في البقاع، بان الطيران الحربي الاسرائيلي خرق جدار الصوت فوق البقاع الغربي.

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