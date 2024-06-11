مجلس الأمن يوافق على مشروع قرار أمريكي لوقف إطلاق النار في غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، مشروع قرار أمريكي يدعو لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتطبيق غير مشروط لصفقة تبادل أسرى.

وأفادت قناة "الجزيرة" بأن قرار مجلس الأمن اعتمد بموافقة 14 دولة وامتناع دولة واحدة عن التصويت.

وصرحت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن، ليندا توماس جرينفيلد، بأن الأشهر الثمانية الماضية كانت مدمرة للمدنيين في غزة، ومن المستحيل العثور على ملاذ آمن في غزة.

وقالت المندوبة الأمريكية، إنه "لا نزال ندعو إسرائيل لاتخاذ كل التدابير لحماية المدنيين في غزة"، موضحة أن الأوضاع الإنسانية في غزة آخذة في التدهور وحماس لم تفعل أي شيء لحماية المدنيين.

وأضافت ليندا أن الأسر في غزة تحاول إيجاد الطعام وتوفير التعليم والمسنون لا يجدون الأدوية، مشيرة إلى أن كل الدول في هذا المجلس تريد رؤية وقف لإطلاق النار والإفراج عن الأسرى.

وأوضحت أن الصفقة المطروحة الآن تلبي مطالب إسرائيل وتتيح إدخال المساعدات إلى غزة، لافتة إلى أن إسرائيل وافقت على الصفقة المطروحة التي تمهد لتسوية سياسية.

وتابعت المندوبة الأمريكية أن الصفقة أيدتها دول في المنطقة والدول الصناعية السبع الكبرى، قائلة: "ننتظر أن توافق حماس على الصفقة ولا يمكننا تحمل الانتظار إلى ما لا نهاية".

وأكملت ليندا: "ندعو حماس لقبول الصفقة التي تؤدي لوقف إطلاق النار ونحث الطرفين على تطبيقها دون شروط"، موضحة أننا نريد وقفا دائما لإطلاق النار تأمن فيه إسرائيل ويعيد به الفلسطينيون بناء حياتهم.