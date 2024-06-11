11 قتيلاً بهجمات حوثية خلال فتح طريق مأرب البيضاء

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (الاتحاد)

أعلن الجيش اليمني، أمس، سقوط 11 قتيلاً وعدد من الجرحى خلال عملية فتح طريق مأرب - البيضاء، وذلك خلال عمليات مسح وفتح الطريق التي واجهت اعتداءات من قبل جماعة الحوثي.

وأكد اللواء خالد الأشول، رئيس هيئة العمليات في الجيش اليمني، أن هذه التضحيات تأتي في إطار إيمان القوات بضرورة فتح جميع الطرق أمام اليمنيين، وحقهم في التنقل بحرية دون قيود.

وذكر الأشول، خلال احتفال هيئة العمليات بتخرج عدد من الدورات التخصصية، أن القوات المسلحة، ممثلة بدائرة الأشغال ودائرة الهندسة، شاركت منذ 4 أشهر، وبالتزامن مع مبادرة فتح الطرق التي أعلنها عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، في إعادة تأهيل وتمهيد ومسح الطرق وتجهيز نقاط السيطرة لتهيئة الطرق وتسهيل عبور اليمنيين والتخفيف من معاناتهم.

وأشار الأشول إلى أن فتح طريق مأرب - البيضاء يمثل حقاً أصيلاً لكل يمني، وأن قوات الجيش ستواصل جهودها في سبيل تحقيق هذا الهدف حتى فتح جميع الطرقات، مهما كانت التضحيات.

في غضون ذلك، أكد الناطق الرسمي باسم محور تعز العسكري العقيد عبدالباسط البحر، أمس، أن جماعة الحوثي لم تقم بفتح طريق «الحوبان - الكمب» الذي أعلنت نيتها فتحه، للمرة الثالثة على التوالي.