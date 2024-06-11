الأردن يستضيف اليوم مؤتمراً دولياً للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة

ابوظبي - سيف اليزيد - عمّان (الاتحاد)

يستضيف الأردن اليوم الثلاثاء، مؤتمراً دولياً للاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة بتنظيم مشترك بين الأردن ومصر والأمم المتحدة وعلى مستوى قادة دول ورؤساء حكومات ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية.

ويعقد المؤتمر الدولي بدعوة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ويهدف المؤتمر الذي سيعقد بمركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت إلى تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

وأعلن وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الأدرني الدكتور إبراهيم الجازي، استضافة المملكة المؤتمر خلال أعمال الدورة الـ 10 للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون «العربي - الصيني» بالعاصمة الصينية بكين في نهاية مايو الماضي.

وفي هذا السياق، ذكر الديوان الملكي الأردني في بيان أن «المؤتمر يهدف إلى تحديد الآليات والخطوات الفاعلة للاستجابة والاحتياجات العملياتية واللوجستية اللازمة في هذا الإطار، والالتزام بتنسيق استجابة موحدة للوضع الإنساني في غزة».