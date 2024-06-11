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وزراء خارجية البريكس يرحبون بمقترحات الحل السلمي للصراع في أوكرانيا

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ياسر رشاد - القاهرة - رحب وزراء خارجية دول البريكس بمقترحات الحل السلمي للصراع في أوكرانيا، من خلال الحوار والدبلوماسية.


وذكر بيان مشترك لوزراء خارجية "البريكس" أن "الوزراء أعربوا عن ارتياحهم للمقترحات ذات الصلة للوساطة والمساعي الحميدة التي تهدف إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا، من خلال الحوار والدبلوماسية".

وجدد الوزراء - حسبما نقلت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية- التأكيد على مواقفهم بشأن الوضع في أوكرانيا وما حولها، والتي تم التعبير عنها في العديد من المناسبات، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويعقد وزراء خارجية دول "البريكس" اجتماعًا يستمر يومين في مدينة نيجني نوفغورود الروسية.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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