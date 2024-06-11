ترحيب أوروبي بقرار مجلس الأمن الداعم لمقترح وقف إطلاق النار بغزة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

رحب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بقرار مجلس الأمن الداعم لمقترح وقف إطلاق النار في غزة.

وجدد بوريل في تغريدة على موقع إكس التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لخطة الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار بغزة، ودعا الطرفين على قبولها وتنفيذها.

ورحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بما تضمنه قرار مجلس الأمن وأكد عليه حول وقف إطلاق النار الدائم في غزة، والانسحاب التام من قطاع غزة، وتبادل الأسرى، والإعمار، وعودة النازحين إلى مناطق سكناهم، ورفض أي تغير ديموغرافي أو تقليص لمساحة قطاع غزة، وإدخال المساعدات اللازمة لأهلنا في القطاع.

وأكدت الحركة في بيان لها اليوم الاثنين، استعدادها للتعاون مع الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة حول تطبيق هذه المبادئ التي تتماشى مع مطالب الشعب الفلسطيني ومقاومته.