رئيس أركان الاحتلال: الجيش بحاجة إلى 15 كتيبة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي أبلغ القيادة السياسية بحاجة الجيش إلى 15 كتيبة جديدة، حتى يتمكن من القيام بمهامه على عدة جبهات.

كان مجلس الأمن الدولي، تبنى مشروع قرار أمريكا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة وتطبيق غير مشروط لصفقة تبادل أسرى.

ورحب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بقرار مجلس الأمن الداعم لمقترح وقف إطلاق النار في غزة.

وجدد بوريل في تغريدة على موقع إكس التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لخطة الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار بغزة، ودعا الطرفين على قبولها وتنفيذها.

ورحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بما تضمنه قرار مجلس الأمن وأكد عليه حول وقف إطلاق النار الدائم في غزة، والانسحاب التام من قطاع غزة، وتبادل الأسرى، والإعمار، وعودة النازحين إلى مناطق سكناهم، ورفض أي تغيير ديموغرافي أو تقليص لمساحة قطاع غزة، وإدخال المساعدات اللازمة لأهلنا في القطاع.

وأكدت الحركة في بيان لها اليوم الاثنين، استعدادها للتعاون مع الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة حول تطبيق هذه المبادئ التي تتماشى مع مطالب الشعب الفلسطيني ومقاومته.