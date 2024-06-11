ترامب لمؤيديه: "يفضل أتعرض للصعق بالكهرباء على أن تأكلني سمكة قرش"

ياسر رشاد - القاهرة - صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم الأحد خلال تجمع لمؤيديه في لاس فيغاس، بأنه يفضل أن يتعرض للصعق بالكهرباء على أن تأكله سمكة قرش.

ويعتبر هذا التصريح هو الأحدث في قائمة التصريحات الغريبة لترامب الذي من المعروف أنه يكره أسماك القرش والمركبات الكهربائية، بما في ذلك القوارب.

وقال هذا الزعيم الجمهوري إنه يخطط لإلغاء تفويضات الرئيس جو بايدن المتعلقة بالسيارات الكهربائية في حالة إعادة انتخابه في انتخابات نوفمبر 2024.

وناقش ترامب ما سيحدث إذا بدأ قارب يعمل على البطارية في الغرق، وأعاقته البطارية الثقيلة و"القوية للغاية" عن تفادي الغرق، بينما كان الجمهور يقف تحت أشعة الشمس في درجة حرارة تصل إلى 38 درجة مئوية.

وقال ترامب: "البطارية الآن تحت الماء وهناك سمكة قرش على بعد حوالي 10 ياردات.. بالمناسبة، هناك الكثير من هجمات أسماك القرش في الآونة الأخيرة - هل لاحظتم ذلك؟"، وقبل أن يختتم قصة غرق القارب، تحدث ترامب بإسهاب عن هجمات أسماك القرش.

وأضاف: "شاهدت بعض الرجال يبررون ذلك اليوم (وقالوا): حسنا لم يكونوا غاضبين حقا، لقد قاموا بقضم ساق السيدة الشابة لأنهم لم يكونوا جائعين لكنهم أساءوا فهم من هي"، وتابع الرئيس السابق: "هؤلاء الناس مجانين، قالوا إنه لا توجد مشكلة مع أسماك القرش، لكنهم لم يفهموا حقا امرأة شابة تسبح".

ثم عاد بعد ذلك إلى السؤال المطروح: الصعق بالكهرباء أو التعرض للأكل.

وقال متسائلا: "إذا كانت هناك سمكة قرش على بعد 10 ياردات من القارب، هل سأتعرض للصعق الكهربائي إذا غرق القارب؟ يمر الماء فوق البطارية، والقارب يغرق. هل أبقى فوق القارب وأتعرض للصعق الكهربائي؟ أم هل أقفز نحو سمكة القرش ولا أتعرض للصعق الكهربائي؟".

وأضاف: "أفضل أن أتعرض للصعق الكهربائي في كل مرة على أن أقترب من سمكة قرش".

وهنا قال كاتب روايات الرعب الشهير ستيفن كينغ تعليقا على تصريحات ترامب: "هذا يشبه الاستماع إلى عمك الخرف على مائدة العشاء بعد أن يتناول كأس مشروبه الثالثة".

وعلق جورج كونواي الزوج السابق لمديرة حملة ترامب لعام 2016 ومساعدة البيت الأبيض كيليان كونواي: "يجب التبرع بدماغ هذا الرجل للعلم"، مضيفا: "فقط إذا قمنا بزيادة القدرة على احتواء المخاطر البيولوجية بشكل كبير".

إن كراهية ترامب لأسماك القرش موثقة جيدًا وتعود إلى سنوات مضت، وفي سلسلة من التغريدات عام 2013، ناقش ترامب علنا كرهه للمخلوقات البحرية.

وكتب في إحدى التغريدات: "آسف يا شباب، أنا لست من محبي أسماك القرش، لا تقلقوا فهي ستكون موجودة لفترة طويلة بعد رحيلنا".