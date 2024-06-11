جماعة الحوثي تزعم القبض على شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية.. التفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن رئيس جهاز المخابرات التابع لجماعة الحوثي، عبد الحكيم الخيواني، أن الحوثيين ألقت القبض على أعضاء في "شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية"، يُزعم أنها تابعة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية وتعمل تحت غطاء المنظمات الإنسانية الدولية.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، قال الخيواني: "ألقينا القبض على شبكة تجسس أميركية إسرائيلية تقوم بأعمال تخريبية في مؤسسات رسمية وغير رسمية لصالح العدو عبر عملائها التابعين مباشرة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية منذ عقود".

وبحسب المسؤول اليمني لجماعة الحوثي، فإن الأشخاص المعتقلين كانوا يعملون في السفارة الأمريكية في صنعاء، حتى استولت جماعة الحوثي على العاصمة اليمنية، وبعد إخلاء السفارة عام 2015، واصل عملاء شبكة التجسس تنفيذ نفس البرنامج التخريبي تحت غطاء المنظمات الدولية.

وزعم الخيواني أن شبكة التجسس تقوم بجمع معلومات مهمة حول الأمن والدفاع والاقتصاد والسياسة والرعاية الصحية والتعليم والزراعة والثقافة، ومن ثم تقديمها إلى وكالات استخبارات العدو.