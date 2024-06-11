القيادة المركزية الأميركية: تدمير نظام جوي غير مأهول أطلقه الحوثيون في خليج عدن

كشفت القيادة المركزية الأميركية، أنّ "في الـ24 ساعة الماضية، نجحت القوّات الشّريكة في تدمير نظام جوّي غير مأهول أطلقه الحوثيّون المدعومون من إيران في خليج عدن"، مشيرةً إلى أنّه "لم يتمّ الإبلاغ عن وقوع أي إصابات أو أضرار من قِبل السّفن الأميركيّة أو التّحالف أو السّفن التّجاريّة".
وأوضحت في بيان، أنّه "تقرَّر أنّ هذه الطّائرات بدون طيّار تمثّل تهديدًا وشيكًا للولايات المتّحدة وقوّات التّحالف والسّفن التّجاريّة في المنطقة"، مؤكّدةً أنّه "يتمّ اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرّيّة الملاحة، وجعل المياه الدّوليّة أكثر أمنًا للسّفن الأميركيّة والتّحالف والسّفن التّجاريّة".
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