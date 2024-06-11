ذكرت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، أنّ "عددًا من المواطنين قُتلوا وأُصيب آخرون بجروح، نتيجة قصف طائرات حربيّة إسرائيليّة منزلًا غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة".
وأشار مصدر طبّي في مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة لـ"وفا"، إلى "وصول 3 ضحايا وعدد من الجرحى إثر قصف طائرة حربيّة إسرائيليّة منزلًا لعائلة التلباني في منطقة الزوايدة وسط القطاع".
وتواصل القوّات الإسرائيليّة قصفها برًّا وبحرًا وجوًّا على قطاع غزة منذ السّابع من تشرين الأوّل 2023، ما أدّى إلى مقتل 37124 فلسطينيًّا وإصابة 84712 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضّحايا تحت الأنقاض.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين بقصف إسرائيلي لمنزلَين في الزوايدة وغرب مخيم النصيرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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