"المقاومة الإسلامية في العراق": استهدفنا هدفًا حيويًا في إيلات "أم الرشراش" بالطيران المسيّر

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، أنّ "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في ​غزة​، وردًّا على المجازر الّتي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيّين الفلسطينيّين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدونا صباح اليوم الثّلثاء الموافق 11/6/2024، هدفًا حيويًّا في إيلات "أم الرشراش" المحتلّة؛ بواسطة الطّيران المسيّر"، مؤكّدةً "استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".

وكان قد أفادت أمس، بأنّ "مقاتلي المقاومة الإسلاميّة في العراق استهدفوا مساء الإثنين الموافق 10/6/2024، هدفًا عسكريًّا في الجولان المحتل، بواسطة الطّيران المسيّر".