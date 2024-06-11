"المرصد السوري": 5 قتلى بضربات إسرائيلية استهدفت شاحنات قرب منطقة القصير الحدودية

أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، بأنّ "ضربات جوّيّة إسرائيليّة استهدفت رتل شاحنات في المنطقة القريبة من القصير الحدوديّة مع لبنان، الّتي يسيطر "حزب الله" على جانبَيها السّوري واللّبناني، أثناء توجّه الرّتل من سوريا إلى لبنان"، مشيرًا إلى أنّ "بالتّوازي مع ذلك، انطلقت صواريخ الدّفاع الجوّي السّوري للتصدّي للهجوم الإسرائيلي".
وذكر أنّ "الاستهداف أدّى إلى مقتل 5 أشخاص، 3 منهم من الجنسيّة السّوريّة، وإصابة آخرين واحتراق شاحنات، على بعد مئات الأمتار داخل الأراضي اللّبنانيّة".
وكان قد ذكر مراسل "النشرة" في البقاع مساء أمس، بأنّ الطّيران الحربي الإسرائيلي نفّذ سلسلة غارات استهدفت منطقة حوش السيد علي في قضاء الهرمل.
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