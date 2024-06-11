زيلينسكي وصل إلى برلين للقاء شولتس والمشاركة بمؤتمر لإعادة التعافي في أوكرانيا

وصل الرّئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي​ إلى ​برلين​، للقاء المستشار الألماني ​أولاف شولتس​، والمشاركة اليوم وغدًا في مؤتمر يُعقد في برلين، من أجل إعادة التّعافي في ​أوكرانيا​، بمشاركة ممثّلين عن حكومات وعن القطاع الخاص بينهم عشرة رؤساء حكومات.

وأشار زيلينسكي في تصريح، إلى أنّ "شولتس وأنا سنناقش مواصلة الدّعم الدّفاعي، وتوسيع نطاق الدّفاع الجوّي لأوكرانيا والإنتاج المشترك للأسلحة"، مشدّدًا على أن "في مواجهة الإرهاب الجوّي الرّوسي، فإنّ إيجاد حلول عاجلة لقطاع الطّاقة الأوكراني، سيكون على رأس أولويّاتنا".

ولفت إلى "أنني سألتقي أيضًا الرّئيس الفدرالي فرانك-فالتر شتاينماير، ورئيس البرلمان باربل باس، وسأزور قاعدةً عسكريّةً يتدرّب فيها جنودنا".

ومن المقرر أن يتوجّه زيلينسكي بعد ذلك إلى سويسرا، للمشاركة في "مؤتمر رفيع المستوى حول السّلام في أوكرانيا" يُعقد يومَي السّبت والأحد، بمشاركة أكثر من 90 بلدًا ومنظّمة، بغياب روسيا والصين.