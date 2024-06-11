استشهاد خمسة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب العشرات بجروح مختلفة اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في المستشفى الأوروبي، بوصول خمسة شهداء و30 جريحاً، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح، التي تتعرض لقصف متواصل من طائرات ومدفعية الاحتلال، يترافق ذلك مع احتلال دبابات الاحتلال للحي السعودي الذي يعد أكبر الأحياء السكنية الواقعة غرب المدينة، كما فجرت قوات الاحتلال مربعات سكنية كاملة في منطقة البرازيل ومخيم كندا والشابورة والجنينة الواقعة في الجهة الجنوبية من مدينة رفح.

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