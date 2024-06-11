شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يتبنى قرار أميركي لدعم مقترح بايدن بشأن غزة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

صوّت مجلس الأمن مساء الاثنين لصالح مشروع قرار أميركي لدعم مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن غزة.

ويدعم مشروع القرار الأميركي مقترح الهدنة في غزة ويدعو حماس إلى قبوله.

والنسخة الأخيرة من النص “ترحب” بمقترح الهدنة الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 مايو.

كما أنها تؤكد، خلافاً للنسخ السابقة، أن المقترح “قبلته” إسرائيل، وتدعو حماس “إلى قبوله أيضاً وتدعو الطرفين إلى تطبيق بنوده بالكامل دون تأخير ودون شروط”.

وقال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة روبرت وود إن “هذا المقترح هو أفضل فرصة لدينا الآن لوقف القتال مؤقتاً على الأقل حتى نتمكن من إدخال مزيد من المساعدات وإطلاق سراح أسرى”.

وأضاف وود “نريد الضغط على حماس لقبول هذا الاتفاق، وهي لم تقبله حتى الآن، ولهذا السبب اقترحنا مشروع القرار”.

وينص المقترح في مرحلته الأولى على وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع يرافقه انسحاب إسرائيلي من الخليج 365 المكتظة بالسكان في قطاع غزة، وإطلاق سراح بعض الأسرى الذين احتجزوا أثناء هجوم حماس ومعتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيل.

تشدد حماس على أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار يجب أن يضمن نهاية دائمة للحرب، وهو شرط رفضته إسرائيل بشدة.

وإذ وصف بايدن المقترح بأنه إسرائيلي، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شدد على مواصلة الحرب حتى تدمير حماس، وقد تؤدي الانقسامات السياسية الداخلية في إسرائيل إلى تعقيد الجهود الدبلوماسية الأميركية.

ومن الواضح أن الأميركيين يضعون المسؤولية الأساسية على عاتق حماس في قبول المقترح، كما يتضح من مشروع القرار ومن تصريحات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الاثنين في القاهرة حيث دعا دول المنطقة إلى “ممارسة ضغط” على الحركة الفلسطينية.

منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر ضد إسرائيل، والعمليات الانتقامية الإسرائيلية في غزة، يواجه مجلس الأمن صعوبات في إصدار مواقف موحدة.

وبعد صدور قرارين ركزا أساساً على المساعدات الإنسانية، طالب المجلس أخيراً في نهاية مارس بـ”وقف فوري لإطلاق النار” طوال شهر رمضان، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على ذلك القرار.

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