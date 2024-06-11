المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر ترحب بقرار مجلس الأمن اعتماد المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعرب الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري عن ترحيب المنظمة بقرار مجلس الأمن اعتماد المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة، الذي ينتظر أن يؤدي إلى وقف إزهاق الأرواح، وحقن الدماء البريئة، وإفساح المجال لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومرورها حيث المحتاجين داخل القطاع ، الذي يعاني نسبة كبيرة من سكانه نقص المواد الغذائية والدوائية والماء الصالح للشرب، والحرمان من المأوى الآمن.

وأوضح الدكتور التويجري في بيان له بأن وقف إطلاق النار ننتظر أن يؤدي كذلك إلى افساح المجال للبدء في عودة النازحين إلى مواطنهم الأصلية داخل القطاع ، ورسم خطة لإعادة التأهيل للمنشآت المدنية والبنية الأساسية للمشروعات الخدمية ، ونشر روح الأمن والاطمئنان في نفوس سكان قطاع غزة ومحيطها.

وناشد التويجري في ختام بيانه المجتمع الدولي بكل مكوناته إلى تكثيف مساعدتها الإنسانية العاجلة والتنموية لقطاع غزة ، معرباً عن شكره وتقديره لكل من قدم العون لسكان القطاع منذ بدء عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ 07 أكتوبر 2023 م الذي استمر على مدى 220 يوماً، وراح ضحيته عشرات الآلاف من القتلى ومئات الآلاف من الجرحى ، وتشريد ما يربو على 2,5 مليون فلسطيني، وتدمير لمنشآت مدنية و خدمية وصحية وتعليمية ، ومصادر الطاقة ، ومشروعات المياه ، وتلويث التربة ، والحد من المنتجات الزراعية.

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