السعودية: استكمال الاستعدادات لموسم الحج

ابوظبي - سيف اليزيد - مكة المكرمة (الاتحاد)

أعلنت السعودية استكمال الاستعدادت لموسم الحج هذا العام، وسط فرحة غامرة لضيوف الرحمن الذين وصلوا إلى المملكة وسط حفاوة الترحيب في أجواء إيمانية تم خلالها تقديم الورود والهدايا الرمزية لقاصدي البقاع الطاهرة.

وأعلن وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، جاهزية قطاعات المنظومة والاستعدادات الجارية لخدمة ضيوف الرحمن، وحشدت قدراتها وطاقاتها كافة في قطاع الطيران ومرافق المطارات والموانئ والسكك الحديدية وشبكة الطرق والنقل العام والخدمات اللوجستية لتوفير أرقى الخدمات لضيوف الرحمن عبر أكثر من 47 ألف من كوادرها المتخصصة.

كما أعلنت وزارة الدفاع السعودية استكمال الاستعدادات لمشاركتها في موسم حج هذا العام، وذلك لدعم جهود وخطط الأجهزة الأمنية والجهات الحكومية كافة الرامية إلى توفير جميع التسهيلات لخدمة ضيوف الرحمن.

وشُكِّلت لجنة إشرافية للحج في وزارة الدفاع برئاسة مدير الأركان المشتركة للقوات المسلحة، التي تولت بدورها التحضير والتخطيط والإشراف على المهام كافة المسندة لوحدات وقطاعات الوزارة المختلفة خلال مشاركتها في موسم الحج، ومتابعة إنجاز وتنفيذ جميع الأعمال المناطة بها.

وسخَّرت الوزارة طاقاتها البشرية العسكرية والمدنية وكوادرها الطبية والصحية وإمكاناتها ومرافقها الخدمية في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة لخدمة ضيوف الرحمن، وذلك بمشاركة جميع القطاعات المختلفة ذات العلاقة في الوزارة.

وجَهَّزت وزارة الدفاع، عدداً من المستشفيات الثابتة والميدانية والمراكز الإسعافية لمساندة وزارة الصحة في تقديم الرعاية الصحية والخدمات العلاجية لضيوف الرحمن، وبما يكفل للحجاج أداء مناسكهم وفق أعلى درجات الصحة والسلامة إلى جانب توفيرها طائرات إخلاء طبي لنقل الحالات الحرجة إلى المستشفيات المساندة.

وبدأ المشاركون في معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية، عملية المسح في مشعري «منى وعرفات» بهدف جمع المعلومات الميدانية الخاصة بشركات خدمات الحجاج، ومراكز الضيافة، ومراكز الخدمة الميدانية، وكذلك شركات حجاج الداخل والجهات الحكومية المنتشرة في مشعري منى وعرفات، والتعرف على المعالم، حتى يتمكن الكشافة والجوالة فيما بعد من القيام بعملية إرشاد التائهين بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة.

وأوضح قائد عام المعسكرات ناصر بن علي العنزي، أن عملية المسح التي يقوم بها أكثر من 4000 كشاف تمر بثلاث مراحل، الأولى مرحلة الإعداد والتجهيز، حيث يتم فيها تجهيز الخطة، ووضع برنامج المسح للوحدات على المناطق لمشعري منى وعرفات، لكي تتمكن وحدات الكشافة وعشائر الجوالة من مسح مربعات الأراضي في المشاعر على فترتين صباحية ومسائية، وتجهيز ملفات الوحدات والاختصاصيين ومراجعة الخرائط والشرائح مع الواقع الميداني وتعديلها حسب ما يطرأ من إحداثيات جديدة، والمرحلة الثانية هي مرحلة المسح، حيث تقوم الوحدات الكشفية وعشائر الجوالة المشاركة في معسكرات الخدمة العامة بعملية المسح لمشعري منى وعرفات، وتوثيق المعلومات في تطبيقات إلكترونية خاصة برفع البيانات على فترتين صباحية ومسائية، ومن ثم تقيّم هذه البيانات وتطابقها مع بيانات المؤسسات الحكومية وشركات خدمات حجاج الخارج والداخل.

وفي السياق، تستعد المملكة لترجمة خطبة عرفات إلى 20 لغة مختلفة ضمن جهودها المتواصلة لتوفير تجربة حج ميسرة لجميع القادمين من مختلف أنحاء العالم.

وأعلنت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي استكمال استعداداتها وجاهزيتها لانطلاق ترجمة خطبة عرفات التي تستهدف الوصول إلى مليار مستمع حول العالم، بـ20 لغة عالمية، وهو أكبر عدد مستهدف لمشروع ترجمة خطبة عرفات منذ تأسيسه.

ويُبرِز مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة رسالة المملكة الدينية والإنسانية، وما تتميز به من الريادة والتسامح، واتسام بالوسطية والاعتدال، واتصاف بنشر السلام في العالم.

وتستمر قوات الأمن السعودية في التصدي للحملات الوهمية والقبض على مروجيها في جميع المناطق، وقد أطاحت في شهر واحد فقط بنحو 79 متورطاً في الترويج لحملات حج وهمية.

وقال مدير الأمن العام في السعودية الفريق محمد البسامي، إن الأمن العام استطاع ضبط أكثر من 140 شركة حج وهمية في موسم حج هذا العام.

وشدد مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج، على أن أمن الوطن، والحجاج، والمشاعر المقدسة «خط أحمر»، مشيراً إلى أن قوات أمن الحج ستقف بحزم ضد كل ما يمس بالأمن أو النظام ومنع جميع الأعمال المؤثرة في أمن وسلامة ضيوف الرحمن.