الدفاع الروسية تعلن تحطم طائرة نفاثة في أوسيتيا الشمالية ومقتل طاقمها

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائرة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية من طراز Su-34 تحطمت في جبال أوسيتيا الشمالية خلال مهمة تدريبية، وتوفي طاقمها في الحادث.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، قالت الوزارة إن "الطائرة تحطمت في منطقة غير مأهولة بالسكان، ولم تحدث أي أضرار على الأرض، وتوفي طاقم الطائرة".

وقالت خدمات الطوارئ الإقليمية لوكالة تاس إن هناك طيارين على متن الطائرة، ويعتقد أن هناك عطل فني هو السبب الأول لحادث التحطم.

وقالت وزارة الدفاع إنه تم إرسال لجنة من القوات الجوية الفضائية إلى موقع التحطم.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت يوم السبت الماضي، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت أو اعترضت 25 طائرة مسيرة خلال الليل، بما في ذلك فوق شبه جزيرة القرم ومناطق كراسنودار وتولا وأستراخان.

وأضافت أنه تم القضاء على طائرتين مسيرتين فوق منطقة روستوف، وتم القضاء على طائرة بدون طيار واعتراض طائرتين فوق منطقة بيلغورود، وتم القضاء على طائرة بدون طيار فوق منطقة بريانسك.

كما تم القضاء على زورقين بخاريين بدون طيار في البحر الأسود متجهين إلى شبه جزيرة القرم

فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية دمرت أيضًا زورقين أوكرانيين بدون طيار كانا متجهين إلى شبه جزيرة القرم.

وأضافت الوكالة العسكرية أنه تم أيضًا إحباط عدد من الهجمات الإرهابية باستخدام طائرات بدون طيار ثابتة الجناحين خلال الليل.