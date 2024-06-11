موجة حارة ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة بداية من اليوم الثلاثاء وحتى الأحد 16 يونيو على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يشهد طقس الثلاثاء ارتفاعًا في درجات الحرارة بشكل تدريجي كبداية للموجة الحارة التي تضرب مختلف أنحاء البلاد، ليسود طقس شديد الحرارة خلال النهار على معظم الأنحاء، وتضرب حركة الرياح بعضا من المناطق خلال فترات متقطعة.

كما توقعت أن تشهد البلاد بداية من الأربعاء وحتى الأحد 16 يونيو نشاط لحركة الرياح على أغلب الأنحاء.

اقرأ أيضا:

عيد الأضحى 2024.. محافظ الجيزة يوجه بمنع التعديات على الأراضي الزراعية

توجيهات عاجلة من محافظ الجيزة بشأن المعديات والعائمات خلال عيد الأضحى 2024

رئيسة الأوبرا تكرم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب