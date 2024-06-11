شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: الرقابة على الأسواق ومواجهة جشع التجار أهم تحديات الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت النائبة منال نصر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لضمان استقرار الأسعار وحماية المواطنين من أي استغلال غير مبرر.

وقالت نصر، إن بعض التجار يستغلون الأعياد والمناسبات ويحتكرون بعض السلع الغلاء سعرها والتكسب غير المشروع من هذه المناسبات على حساب المواطنين.

وأكدت عضو مجلس النواب، ضرورة تفعيل الرقابة الشعبية من خلال عمل خطوط اتصال ساخنة يتم التبليغ من خلالها عن كل التجاوزات التي تتم من قبل بعض التجار و التحرك الفوري لتصحيحها.

وشدد النائبة منال نصر، على ضرورة التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني في مراقبة الأسواق والإبلاغ عن أي تجاوزات.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الأسواق شهدت موجة غلاء كبيرة، وارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه، وتفاوتت من منطقة لأخرى، في حالة من عدم الاستقرار.

ولفتت النائبة منال نصر، إلى ضرورة التعامل بحسم شديد مع جشع التجار الذين يستغلون تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية لاحتكار السلع بمختلف أنواعها وزيادة أسعارها.

وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة التوسع في إنشاء الشوادر ومنافذ بيع السلع والمنتجات الغذائية الأساسية واللحوم، الثابتة والمتحركة، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، لتوفيرها بأسعار مناسبة ومخفضة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهوية.