"حزب الله": تصدينا بصاروخ أرض-جو لطائرة إسرائيلية انتهكت الاجواء ‏اللبنانية مما أجبرها على التراجع

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، تصدت وحدة الدفاع الجوي ‏في المقاومة الاسلامية منتصف ليل الاثنين الثلاثاء 11-06- 2024 لطائرة صهيونية معادية انتهكت الاجواء ‏اللبنانية، وأطلقت باتجاهها صاروخ أرض - جو، مما أجبرها على التراجع باتجاه فلسطين المحتلة ومغادرة ‏الاجواء اللبنانية على الفور".‏

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