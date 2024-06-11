سقوط صاروخ اعتراضي أُطلق من الجانب السوري ليلًا على منزل في فنيدق- عكار

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سقط صاروخ اعتراضي أُطلق من الجانب السّوري، ليل أمس، على منزل قيد الإنشاء في بلدة فنيدق العكّاريّة، وقد اقتصرت الأضرار على المادّيّات من دون تسجيل خسائر بالأرواح. وأُصيبت طفلة من عائلة زكريا إصابة طفيفة نتيجة قوّة الانفجار.
يُذكر أنّ ليل أمس، نفّذ الطّيران الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة استهدفت منطقة حوش السيد علي في قضاء الهرمل. وتزامنًا مع هذه الغارات، تصدّت الدّفاعات الجوّيّة السّوريّة لصواريخ إسرائيلية على الحدود بين بلدتَي الهرمل والقصير.
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