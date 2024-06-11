أعلنت "إدارة حصر التبغ والتنباك اللّبنانيّة" (​الريجي​)، في بيان، "أنّها واصلت جهودها لمكافحة التّهريب، وكَمَنَت وحداتها المختصّة في هذا الإطار لسيّارة في منطقة ​الدورة​، تنقل كميّةً من المعسّل المزوّر، فضبطت محتواها"، مشيرةً إلى أنّ "محضر ضبط سُطِّر بالمُخالف، يتولّى القضاء المختص النّظر فيه".

كانت هذه تفاصيل خبر "الريجي": ضبط كمية من المعسل المزوّر داخل سيارة في الدورة وتسطير محضر بالمخالف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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