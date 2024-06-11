أبو الغيط يرحب بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في غزة

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن "ترحيبه باعتماد مجلس الأمن الدولي لمشروع القرار الأميركي المؤيد لمقترح الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة".

ولفت أبو الغيط، الى أن "المجلس تأخر كثيراً في الاضطلاع بمسؤوليته وسمح بذلك بسقوط آلاف الضحايا من الفلسطينيين"، مشدداً على أنه "لابد من لجم جماح العدوان الإسرائيلي بشكل فوري".

وأمس تبنى مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار أميركي، يرحب بمقترح الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويدعو حماس إلى قبوله.

من جهتها، أعربت حركة "حماس"، في بيان، عن "الترحيب بما تضمنه قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار الدائم في غزة، والانسحاب التام من قطاع غزة، وتبادل الأسرى، والإعمار، وعودة النازحين إلى مناطق سكنهم، ورفض أي تغير ديموغرافي أو تقليص لمساحة قطاع غزة، وإدخال المساعدات اللازمة لأهلنا في القطاع".