الدفاع الروسية أعلنت تحطم طائرة "سو-34" خلال مهمة تدريبية في أوسيتيا الشمالية ومقتل طاقمها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن "تحطم طائرة روسية من طراز (سو -34) في منطقة جبلية في أوسيتيا الشمالية خلال مهمة تدريبية مقررة".
ولفتت الوزارة، في بيان، أنه "في جمهورية أوسيتيا الشمالية عند القيام برحلة تعليمية مخططة، تحطمت طائرة (سو-34) من القوات الجوية الروسية وسقطت في منطقة مهجورة. لا يوجد دمار على الأرض. وتوفي الطاقم".
وذكرت أن "السبب الأولي لتحطم الطائرة هو عطل فني".
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