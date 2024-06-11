الدفاع الروسية أعلنت تحطم طائرة "سو-34" خلال مهمة تدريبية في أوسيتيا الشمالية ومقتل طاقمها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن "تحطم طائرة روسية من طراز (سو -34) في منطقة جبلية في أوسيتيا الشمالية خلال مهمة تدريبية مقررة".

ولفتت الوزارة، في بيان، أنه "في جمهورية أوسيتيا الشمالية عند القيام برحلة تعليمية مخططة، تحطمت طائرة (سو-34) من القوات الجوية الروسية وسقطت في منطقة مهجورة. لا يوجد دمار على الأرض. وتوفي الطاقم".

وذكرت أن "السبب الأولي لتحطم الطائرة هو عطل فني".