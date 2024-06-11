الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل أربعة جنود في جنوب قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي عن "مقتل أربعة جنود في جنوب قطاع غزة"، بدون كشف تفاصيل حول ظروف مقتلهم.

وأمس، أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن "تمكن مقاتليها من تفجير منزل مفخخ في قوة إسرائيلية تحصنت بداخله في مخيم الشابورة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وأوقعوا أفراد القوة بين قتيل وجريح".

وأضافت أن "مقاتليها قصفوا بقذائف الهاون محيط المنزل نفسه بعد وصول قوة إنقاذ إليه".

وتواصل إسرائيل حربها، رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.