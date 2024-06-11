مصر تدهــس اتفاق السلام .. جنرال اسرائيلي : أتوقع هجوم الجيش المصري على إسرائيل قريباً

الشارقة - اميمة ياسر - "مصر تدهـ ـس اتفاق السلام"، كان ذلك عنوان تقرير نشره موقع hakolhayehudi (الصوت اليـ ـهودي" الإسـ ـرائيلي الصادر عن اليمين المتشدد، نقلا عن المقدم المتقاعد إيلي ديكال الخبير في الشأن المصري.

وقال ديكال في حديث مع الصوت اليهـ ـودي حول ما أسماه بالتهديد المصري لتل أبيـ ـب، "إنه منذ بداية الحـ ـرب في غـ ـزة، وخاصة استعدادا لدخول الجيش الإسـ ـرائيلي إلى رفـ ـح، تحاول مصر خلق صعوبات لمساعدة حمـ ـاس، ولعرقلة هدم الأنفاق تحت محور فيلادلفيا، حتى يتسنى لحـ ـماس نقل معظم أسلـ ـحتها ومعداتها منه"، على حد زعمه.

وأضاف: "بعد عملية تحرير الأسـ ـرى الأربعة في النصيرات، أصدرت مصر إدانة شديدة لإسـ ـرائيل".

وأوضح المقدم المتقاعد إيلي ديكال، الذي كان رئيسا لفرع الأبحاث الميدانية في جهاز الاستخبارات العسكرية الإسـ ـرائيلية AMN، أنه حتى قبل عام أو عامين لم يكن هناك أي توقعات بهـ ـجوم متوقع من الجيش المصري على إسـ ـرائيل، لكن خلال هذه الأيام أتوقع بشدة أن يحدث ذلك على المدى القريب، وإذا حدث ذلك فأنا أفضل أن تستسلم إسـ ـرائيل دون قـ ـتال.